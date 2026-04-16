Ливан готов вести переговоры с Израилем

Президент Ливана сообщил о готовности вести переговоры с Израилем. Первые за 33 года контакты сторон состоялись в Вашингтоне на прошлой неделе.

Ливан будет вести двусторонние переговоры с Израилем. Об этом сказано в заявлении ливанского президента Джозефа Ауна, распространенном 20 апреля его канцелярией.

"Двусторонние переговоры будет вести Ливан через делегацию под руководством посла Симона Карама, и никто не будет участвовать в этой миссии вместо Ливана или заменять его"

– Джозеф Аун

Он подчеркнул, что цель переговоров – прекращение боевых действий, вывод израильских военных с южных территорий и развертывание армии Ливана до международно признанных границ.

В заявлении также сказано, что глава государства поговорил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который выразил понимание позиции Ливана и поддержал усилия по прекращению огня и запуску переговорного процесса.

"Мы стоим перед выбором: либо продолжение войны со всеми ее последствиями, либо переговоры для ее прекращения и достижения устойчивой стабильности. Я выбрал путь переговоров"

– президент Ливана

В тексте также говорится о том, что дальнейшие переговоры будут проходить отдельно от любых других процессов, а их успех зависит от широкой внутренней поддержки в Ливане.

Напомним, первые с 1993 года переговоры представителей Израиля и Ливана состоялись на прошлой неделе. Они прошли в Вашингтоне при участии американских представителей. После этой встречи Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня. Оно вступило в силу 17 апреля.