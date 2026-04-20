Сильнейший нефтяной кризис в истории спровоцировала война с Ираном – глава МЭА

Самый мощный нефтяной кризис за всю историю развивается сейчас в связи с американо-израильской войной против Ирана, сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Это действительно крупнейший кризис в истории. Если объединить этот нефтяной кризис с газовым кризисом в отношениях с Россией, то это уже колоссальный кризис"

– Фатих Бирол

Руководитель МЭА пояснил, что в дефиците окажутся не только собственно энергоносители, но и удобрения, продукты нефтехимической промышленности, сера и так далее – всех этих товаров будет недоставать на рынке.

Бирол добавил, что разворачивающийся кризис наиболее жестко отразится на развивающихся странах, в том числе в них вырастет уровень безработицы. В свою очередь, скачок безработицы будет сокращать темы экономического роста. Глава МЭА подчеркнул, что чем дольше все это продлится, тем сложнее будет ситуация в развивающихся странах.