Вашингтон примет второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном

Государственный департамент США сегодня сообщил точную дату нового раунда переговоров между Израилем и Ливаном: они пройдут в Вашингтоне в четверг, 23 апреля.

В текущем месяце послы Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Муавад впервые провели первые за несколько десятилетий прямые переговоры, которые проходили в присутствии госсекретаря США Марко Рубио, напоминает РИА Новости.

Ранее мы писали: 16 апреля президент США Дональд Трамп оптимистично сообщил, что сделка между Израилем и Ливаном может быть заключена в течение этого месяца. Договоренности будут достигнуты на встрече в Вашингтоне, пока сторонам удалось достичь договоренности о прекращении огня сроком на десять дней с 17 апреля.

Намерение вести двусторонние переговоры с Израилем сегодня подтвердил и президент Ливана Джозеф Аун, подчеркнув, что цель переговоров – прекращение боевых действий, вывод израильских военных с южных территорий и развертывание армии Ливана до международно признанных границ, говорится в сообщении его канцелярии.