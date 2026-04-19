Российская авиакомпания "Сибирь" пока повременит с полетами в ОАЭ

Российская авиакомпания "Сибирь" пока повременит с полетами в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на полученное разрешение Росавиации, крупная российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение пока не торопиться с возобновлением полетов в Объединенные Арабские Эмираты.

Крупная российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") приняла решение пока спешить возобновлять полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поскольку ее летнее расписание уже сформировано, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Оперативного возобновления полетов в ОАЭ не планируется. Тем не менее мы внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке и при изменении обстановки готовы вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении рейсов в будущем"

- сообщение

Росавиация ранее разрешила полеты в Израиль с 07:00 по 01:00 мск с 20 апреля отменив свои рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняв ограничения на использование воздушного пространства Ирана, напоминает ТАСС. 

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана, а также вновь открыло продажи билетов на это направление. Также Федеральное агентство воздушного транспорта отменило рекомендации, ранее введенные для российских авиакомпаний, о приостановке продажи билетов в и из ОАЭ. Все решения были приняты с учетом позиций и рекомендаций со стороны МИД России.

Вам может быть интересно

