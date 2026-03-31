Российские туроператоры готовы возобновить продажу туров в ОАЭ

Если в России будут сняты ограничения на турпоездки в ОАЭ, российские туристические компании готовы в кратчайшие сроки возобновить продажи туров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Пока сохраняется рекомендация Минэкономразвития о запрете на формирование и продажу туров в страны Персидского залива. Для старта продаж она должна быть официально отменена. При этом в своих решениях министерство, как правило, ориентируется на позицию МИД РФ"

- сообщение АТОР

Несмотря на то, что майские праздники для туризма уже упущены, возможно появление "горящих" туров - за счет безвизового режима и большой провозной емкости, к том же сейчас это направление выглядит привлекает российскихпутешественников низкими ценами и на перелеты, особенно у ближневосточных перевозчиков, и на размещение в отелях. Правда, сохранится ли эта тенденция после снятия ограничений, пока неизвестно, посетовал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает ТАСС.

ОАЭ - одно из популярных направлений, поток туристов в страну может реально восстановиться достаточно быстро, хотя прошлогодних рекордных показателей в ближайшее скорее всего не будет, считают эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана, а также вновь открыло продажи билетов на это направление. Также Федеральное агентство воздушного транспорта отменило рекомендации, ранее введенные для российских авиакомпаний, о приостановке продажи билетов в и из ОАЭ. Все решения были приняты с учетом позиций и рекомендаций со стороны МИД России.