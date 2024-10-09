Росатом завершил изыскательские работы в казахстанском Улькене

Специалисты "Росатома" завершили проектно-изыскательские работы на месте строящейся в казахстанском Улькене первой в стране атомной электростанции, теперь им предстоит подбор оборудования.

Российские специалисты государственной корпорации "Росатом" завершили проектно-изыскательский этап работ на месте строительства АЭС "Балхаш" в казахстанском Улькене – они ведутся строго по графику, сообщил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Работы идут полностью в соответствии с графиком на первой площадке станции "Балхаш" рядом с поселком Улькен. Росиянами полностью завершены проектно-изыскательские работы"

- Алмасадам Саткалиев

Проделан огромный объем работ: инжиниринговые изыскания, гидрология, гидротехника, забор проб почвы и воды, забурено более 60 скважин для определения пригодности площадки, отметил чиновник, передает ТАСС.

Сейчас на месте будущего строительства в соответствии с требованиями МАГАТЭ проводится годичный мониторинг, в ходе которого отслеживаются все базовые параметры по сейсмике, ветру и качеству воды – они будут включены в окончательный проект строительства, поведал глава Агентства по атомной энергии Казахстана.

Специалисты российской госкорпорации уже приступили к подбору оборудования для будущей АЭС, добавил Алмасадам Саткалиев.

