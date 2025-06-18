Строительство первой АЭС стартует в Казахстане

В поселке Улкен состоится церемония запуска работ по строительству АЭС в Казахстане. К месту мероприятия собираются чиновники, а также сотрудники Минэнерго и "Росатома".

В казахстанском поселке Улкен завершается подготовка к торжественной церемонии запуска работ по возведению первой на территории Казахстана атомной электростанции.

Известно, что сегодня на берегу озера Балхаш начнется бурение земли для дальнейшей торжественной передачи капсулы с грунтом российской стороне с целью проведения исследований.

Отмечается, что в настоящее время к месту торжественной церемонии собираются местные чиновники, а также представители министерства энергетики Казахстана и госкорпорации "Росатом".