Вестник Кавказа

Торжественный старт строительства АЭС в Казахстане намечен на 8 августа

Торжественный старт строительства АЭС в Казахстане намечен на 8 августа
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
Строительство первой АЭС в Казахстане начнется 8 августа. В этот день состоится торжественная церемония с участием российских специалистов.

Торжественная церемония старта строительства первой АЭС в Казахстане пройдет 8 августа, рассказали в агентстве по атомной энергии страны.

АЭС появится рядом с селом Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области Казахстана. Ее строительством займется российская компания Росатом.

"В рамках церемонии состоятся официальные выступления, а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований"

- агентство по атомной энергии Казахстана

Напомним, что референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоялся в 2024 году. На нем большинство жителей страны проголосовали "за" появление атомной станции.

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