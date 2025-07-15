Торжественный старт строительства АЭС в Казахстане намечен на 8 августа

Строительство первой АЭС в Казахстане начнется 8 августа. В этот день состоится торжественная церемония с участием российских специалистов.
Торжественная церемония старта строительства первой АЭС в Казахстане пройдет 8 августа, рассказали в агентстве по атомной энергии страны.
АЭС появится рядом с селом Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области Казахстана. Ее строительством займется российская компания Росатом.
"В рамках церемонии состоятся официальные выступления, а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований"
- агентство по атомной энергии Казахстана
Напомним, что референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоялся в 2024 году. На нем большинство жителей страны проголосовали "за" появление атомной станции.