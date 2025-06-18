Росатом получит ТЭО АЭС на озере Балхаш до конца года

Генподрядчик строительства первой атомной электростанции на озере Балхаш в Алматинской области Казахстана получит технико-экономическое обоснование ее возведения в декабре текущего 2025 года.

Казахстанские энергетики начали детальную проработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства первой атомной электростанции на озере Балхаш в Алматинской области страны, сообщил на пресс-конференции вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"ТЭО проекта, возможно, будет в декабре"

- Роман Скляр

Российский госконцерн "Росатом" уже подписал дорожную карту на возведение двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200 будущей электростанции: планируется, что само строительство энергообъекта займет около 11 лет и завершится в 2035-2036 годах, передает "Интерфакс".

Инвестиции в строительство объекта в рамках экспортного финансирования будет осуществлять Россия.

Ранее мы писали, что Астана планирует подписать межправительственное соглашение с Москвой о строительстве АЭС до конца текущего 2025 года, а возведение атомной электростанции такого уровня обойдется стране как минимум в $14 млрд.