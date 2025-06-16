Казахстан подпишет соглашение с Россией по АЭС до конца года

Казахстан планирует подписать соглашение с Россией о строительстве АЭС до конца года. Там отметили, что атомные станции такого уровня оцениваются как минимум в $14 млрд.

Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, когда Астана заключит соглашение с Москвой о строительстве первой атомной станции в стране.

Руководитель заявил, что Казахстан намерен подписать межправительственное соглашение с Россией о возведении АЭС до конца года. По его словам, интенсивные сроки определены".

Помимо этого, Саткалиев подчеркнул, что атомные электростанции такого уровня, какую планируется построить на территории Казахстана, оцениваются как минимум в $14 млрд.