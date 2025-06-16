Вестник Кавказа

Казахстан подпишет соглашение с Россией по АЭС до конца года

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Казахстан планирует подписать соглашение с Россией о строительстве АЭС до конца года. Там отметили, что атомные станции такого уровня оцениваются как минимум в $14 млрд.

Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, когда Астана заключит соглашение с Москвой о строительстве первой атомной станции в стране.

Руководитель заявил, что Казахстан намерен подписать межправительственное соглашение с Россией о возведении АЭС до конца года. По его словам, интенсивные сроки определены".

Помимо этого, Саткалиев подчеркнул, что атомные электростанции такого уровня, какую планируется построить на территории Казахстана, оцениваются как минимум в $14 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.