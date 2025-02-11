Россия и Казахстан подписали дорожную карту по первой АЭС в республике

На ПМЭФ-2025 подписана дорожная карта по строительству первой атомной станции в Казахстане. Документ подписан между Казахстаном и Росатомом.

Россия и Казахстан сегодня подписали дорожную карту по проекту строительства атомной элекростанции в республике.

Церемония подписания документа между РФ и Казахстаном состоялась 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подписи на документе поставили гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Росатом" был выбран Казахстана в качестве лидера международного консорциума по строительству первой АЭС в республике.

Аэс в Казахстане – где будут строить?

Построить первую атомную электростанцию в Казахстане решено в Алматинской области на берегу озера Балхаш. АЭС появится в селе Улкен Жамбылского района.