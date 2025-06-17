Кто, когда и сколько АЭС построит в Казахстане?

Виталий Млечин

В Казахстане решили, что для поступательного развития ему нужна ядерная энергия. Уже объявлено, что первую АЭС в стране построит «Росатом», а вторую, скорее всего, Китай. При этом двумя станциями дело может не ограничиться.

Почему Казахстан выбрал CNNC?

На этой неделе в Астане на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил:

Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера. СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому займет достойную нишу на нашем рынке.

Почему Казахстан Росатом?

Всего за два дня в Казахстане объявили, что лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в стране выбран «Росатом». На вопросы о том, «насколько надежно заключать долгосрочные контракты с российской госкорпорацией в условиях, когда западные страны вводят один пакет ограничений за другим и пугают вторичными санкциями тех, кто продолжает сотрудничать с Москвой», в Астане официально ответили:

У Казахстана и России давние стратегические связи, в том числе в атомной сфере. Поэтому определение подрядчика — не политическое решение, оно отражает интересы энергетической безопасности и развития Казахстана. Росатом под санкциями не находится. Выбор сделан окончательно и пересмотру не подлежит.

Важным плюсом российского предложения стал вопрос об оплате строительства. Москва предоставит экспортное финансирование на льготных условиях. На эти деньги в том числе закупят крупное оборудование для станции. При этом строить будут специалисты из Казахстана — после прохождения необходимой аттестации — и с максимальным использованием казахстанских стройматериалов. Завозить из России будет дороже.

Сколько будет стоить полученная электроэнергия?

Пока на этот вопрос ответа нет. Общая стоимость строительства будет известна только по завершении работ по проектированию и необходимых экспертиз. После этого можно будет посчитать тариф на электроэнергию. Но специалисты уверены, что поначалу он будет выше, чем у уже действующих угольных ТЭЦ. Но когда строительство окупится, тарифы должны опуститься.

Нужны ли атомные станции Казахстану?

О необходимости строительства АЭС в Казахстане начали говорить еще в 1990-е, возвращались к этому вопросу и в нулевые, и в десятые. Но дальше рассмотрения предложений от поставщиков дело не шло.

В советские времена на Семипалатинском ядерном полигоне шли испытания ядерного оружия и досборка ядерных боеголовок. Всего на полигоне произвели 456 взрывов, 116 из них — открытым способом, то есть на поверхности земли или в воздухе. В 1962 году перешли на подземные испытания, но и их безвредными назвать не получится. Закрыли полигон в перестроечные годы. А в июне 2023 года президент Токаев подписал специальный указ, в соответствии с которым землю на полигоне должны очистить и даже вернуть в сельскохозяйственный оборот. Так что у казахстанцев есть повод настороженно относиться к атому.

Однако Казахстан быстро развивается, энергии не хватает. Учитывая большие запасы урана, президент Токаев вынес вопрос о строительстве АЭС на всенародное голосование 6 октября 2024 года. На референдум вынесли один вопрос: «Согласны ли вы они со строительством АЭС в Казахстане». 71% — высказался за.

Как Казахстан выбирал партнеров?

После этого настало время определиться, кто будет строить и за чей счет. Чтобы подчеркнуть важность атомной энергии, в Казахстане даже создали отдельное агентство, подчиняющее президенту, и поручили ему заниматься всем спектром связанных с этой сферой вопросов — от непосредственно АЭС до добычи урана и обеспечения радиационной безопасности. Казахстану сделали предложения 4 страны: Россия, Китай, Франция и Южная Корея.

14 июня Агентство по атомной энергии объявило — первую АЭС в стране построит международный консорциум во главе с «Росатомом». Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что на станцию установят современные реакторы поколения «3+» ВВЭР-1200, которые сочетают проверенные инженерные решения и новейшие системы активной и пассивной защиты и успешно работают в России и Белоруссии.

Через два дня выяснилось, что вторую АЭС будет строить консорциум во главе с китайской компанией СNNC. Причем первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр отметил, что эта АЭС может быть построена даже раньше российской — все будет зависеть от технологий.

Где построят АЭС?

Место для первой атомной станции уже определено — Жамбылский район Алматинской области. А вот для второй — пока нет. Скляр заявил, что это может быть сделано к осени. Тогда уже можно будет конкретно говорить о сроках и стоимости.

Кто будет владеть новыми АЭС?

В Агентстве по атомной энергии отметили, что Казахстан будет и собственником, и оператором. Ключевые решения будут приниматься внутри страны. Безопасность станций обеспечат казахстанские специалисты и МАГАТЭ.

Когда построят АЭС?

В Агентстве считают, что на это уйдет 10-12 лет. То есть первая станция может заработать примерно в 2036 году. А дефицит есть сейчас. В моменты пиковых нагрузок Казахстану приходится закупать электроэнергию. Роман Скляр обещал решить проблему к концу десятилетия и даже создать профицит. Для этого в республике строят парогазовые установки, реконструируют старые и строят новые теплоэлектроцентрали и планируют возвести Экибастузскую ГРЭС-3 на технологии чистого угля.

Почему это важно?

Строительство не одной, а сразу двух АЭС может дать Казахстану преимущества: поможет преодолеть растущий энергодефицит, а выбор двух подрядчиков из разных стран создаст атмосферу профессиональной конкуренции. «Росатому» предстоит на практике доказать, что именно российский продукт является лидером на мировом рынке. А если в Казахстане решат, что нужно не две, а три или даже больше атомных станций, то задача может еще усложниться.