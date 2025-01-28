Казахстан определится с местом строительства второй АЭС осенью

В Казахстане сообщили, что через несколько месяцев появятся данные по проекту второй атомной электростанции в республике. Вероятнее всего лидером консорциума по строительству станет китайская компания.

Решение по строительству второй АЭС в Казахстане будет принято в ближайшие месяцы, об этом рассказал первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр.

"Я думаю, осенью. Затягивать никто не будет. К осени уже будут цифры, данные, может быть и раньше"

– Скляр

Он добавил, что тогда же планируется выбрать место для строительства второй казахстанской АЭС.

По словам председателя агентства по атомной энергетике Алмасадама Саткалиева, скорее всего лидером консорциума на этот раз Казахстан выберет Китай - компанию China National Nuclear Corporation.

В перспективе в Казахстане число АЭС может увеличиться, следует из заявления президента Касым-Жомарта Токаева, сделанного 16 июня.

"Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте"

– Токаев

Лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане стал российский "Росатом".