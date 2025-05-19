"Росатом" избран лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Строительство АЭС в Алматинской области будет вести международный консорциум под руководством "Росатома".

"Росатом" возглавит международный консорциум по строительству АЭС в Казахстане, передает Агентство республики по атомной энергии.

"Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства перво‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌й АЭС в Казахстане"

– Агентство по атомной энергии

Отметим, что на лидерство в консорциуме претендовали также китайская, французская и корейская компании, которые представили свои проекты. Проект компании «Росатом» был признан наиболее оптимальным и экономически выгодным.



Консорциум начнет строительство АЭС в Жамбылском районе Алматинской области, соглашения о возведении объекта будут подписаны в ноябре этого года. Отметим, что стоимость проекта составляет более $10 млрд. Запустить АЭС должны в течение восьми лет.