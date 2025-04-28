Консорциум по строительству АЭС будет создан с участием "Росатома" - Казахстан

В Казахстане заявили, что работа по созданию консорциума для строительства АЭС продолжается. Там отметили, что страна поддерживает контакты с четырьмя компаниями.

Замгендиректора компании "Казахстанские атомные электрические станции Ринат Окасов рассказал о работе по созданию консорциума для возведения первой в стране АЭС.

Он отметил, что деятельность по формированию международного консорциума ведется, процесс требует серьезной подготовки и участия иностранных государств.

Окасов подчеркнул, что в настоящее время казахстанская сторона находится на стадии переговоров со всеми крупными зарубежными и международными компаниями.

Заместитель добавил, что работа с главными потенциальными партнерами продолжается, контакты со всеми четырьмя компаниями, включая "Росатом", поддерживаются.

В заключение Окасов сказал, что консорциум будет сформирован с участием "Росатома", а также с китайской компанией CNNC, EDF из Франции и KHNP из Южной Кореи.