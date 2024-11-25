Эксперты МАГАТЭ помогут Казахстану с выбором площадки для АЭС

Казахстан готовится к строительству первой АЭС в стране, точная площадка для реализации проекта пока не определена, выбрать ее помогут специалисты МАГАТЭ.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) окажут Казахстану помощь с выбором оптимального места для строительства первой атомной электростанции, рассказал заместитель гендиректора ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Ринат Окасов.

В рамках предпроектной подготовки в Казахстане создано Агентство по атомной энергии. Регион для строительства АЭС был выбран ранее, это Жамбылский район Алматинской области, теперь предстоит выбрать непосредственно площадку под саму станцию.

"Мы попросили специалистов МАГАТЭ приехать к нам и поделиться своими соображениями по поводу того, как выбрать безопасную площадку, как учесть все факторы: антропогенные, природные, техногенные и прочие. И мы считаем, что новые знания нам помогут в выборе площадки в Казахстане"

– Ринат Окасов

Предстоят углубленные инженерные изыскания, площадка будет окончательно выбрана на основе различных исследований, добавил он.

"Анализ сейсмологии, метеорологии, воды, почвы, воздуха, всех остальных факторов, которые могут повлиять на безопасность станции"

– Ринам Окасов

Напомним, для строительства атомного объекта рассматривается село Улькен на берегу озера Балхаш.