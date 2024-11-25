Вестник Кавказа

Эксперты МАГАТЭ помогут Казахстану с выбором площадки для АЭС

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан готовится к строительству первой АЭС в стране, точная площадка для реализации проекта пока не определена, выбрать ее помогут специалисты МАГАТЭ.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) окажут Казахстану помощь с выбором оптимального места для строительства первой атомной электростанции, рассказал заместитель гендиректора ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) Ринат Окасов.

В рамках предпроектной подготовки в Казахстане создано Агентство по атомной энергии. Регион для строительства АЭС был выбран ранее, это Жамбылский район Алматинской области, теперь предстоит выбрать непосредственно площадку под саму станцию.

"Мы попросили специалистов МАГАТЭ приехать к нам и поделиться своими соображениями по поводу того, как выбрать безопасную площадку, как учесть все факторы: антропогенные, природные, техногенные и прочие. И мы считаем, что новые знания нам помогут в выборе площадки в Казахстане"

– Ринат Окасов

Предстоят углубленные инженерные изыскания, площадка будет окончательно выбрана на основе различных исследований, добавил он.

"Анализ сейсмологии, метеорологии, воды, почвы, воздуха, всех остальных факторов, которые могут повлиять на безопасность станции"

– Ринам Окасов

Напомним, для строительства атомного объекта рассматривается село Улькен на берегу озера Балхаш.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.