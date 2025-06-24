Вестник Кавказа

Россия и Казахстан реализуют промышленные проекты на $56 млрд

Россия и Казахстан реализуют промышленные проекты на $56 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе выставки "Иннопром-2025" стало известно, что Россия и Казахстан имеют в работе свыше 170 совместных промышленных проектов на общую сумму $56 млрд. Это в несколько раз больше запланированного 6 лет назад.

Казахстан и Россия продолжают активно реализовать совместные промышленные проекты и расширяют сотрудничество, на данный момент их 171 на общую сумму $56 млрд, рассказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на выставке "Иннопром-2025".

Политик напомнил, что в 2019 году он с Денисом Мантуровым, занимавшим в то время пост главы Минпромторга РФ, подписали дорожную карту развития сотрудничества в промышленности между двумя странами.

"Сейчас у нас в нашем портфеле инвестиционных совместных проектов 171 проект на сумму более $56 млрд"

- Роман Скляр

По его словам, это в 7-8 раз больше, чем планировалось в 2019 году.

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