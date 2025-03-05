Посол: Россия – один из крупнейших драйверов экономики Казахстана

Посол Казахстана в России Даурен Абаев рассказал о взаимных инвестициях в экономику двух стран, а также о наиболее перспективных отраслях совместного сотрудничества российских и казахстанских компаний, пишет газета "Комменсантъ".

Россия входит пятерку ведущих инвесторов экономики Казахстана, только в минувшем 2024 году российские компании вложили в нее более $4 млрд, а общий объем инвестиций стран с 2005 по 2024 годы составил $26 млрд, рассказал российскому изданию "Коммерсантъ" посол Казахстана в России Даурен Абаев.

"На сегодня в Казахстане работает свыше 28 тыс компаний с российским участием, почти 4 тыс из которых открылись в прошлом году. Такая динамика стала возможной благодаря положительным тенденциям в промышленной кооперации, в рамках которой действует 171 совместный проект на сумму $48,2 млрд"

- Даурен Абаев

Казахстан заинтересован в совместном развитии таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, фармацевтика, деревообрабатывающая и химическая промышленность. Один из крупнейших совместных проектов, который сейчас реализуют Россия и Казахстан - "Сухой порт", который обеспечит связь Транссибирской магистрали с Китаем и Каспийским морем. Это будет один из крупнейших в России транспортно-логистических центров на стыке Европы и Азии, отметил посол.

Продукция казахстанских производителей широко используется на российском рынке, она представлена и на выставке "Иннопром-2025", с 7 по 10 июля проходящей в Екатеринбурге. Здесь можно познакомиться с продукцией Карагандинского литейно-машиностроительного завода, Qarmet, Railways Systems KZ, Bent, "Алюминий Казахстана", Orda Glass ltd и других казахстанских производителей, а возглавляет представительную казахстанскую делегацию первый вице-премьер страны Роман Скляр.

Новые инициативы стимулируют развитие экономик обеих стран и укрепляют международные связи, а также дают хороший задел на будущее, добавил дипломат.