Россия и Казахстан будут вместе развивать партнерские связи

Власти соседних регионов России и Казахстана – Омской и Абайской областей обсудили дальнейшее развитие партнерских связей и подписали протокол о совместном использовании трансграничной реки Иртыш.

Аким Абайской области Казахстана Берик Уали сегодня принял представительную делегацию из Омской области России, которую возглавил заместитель председателя правительства и официальный представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко, а вошли в нее региональные министры науки, высшего образования и научно-технологического развития, промышленности и торговли, а также другим сферам.

"Отношения между главами государств открытые, деловые и основаны на взаимном уважении. Омская область – регион, тесно связанный с Казахстаном исторически, культурно и экономически. Уверен, что этот визит положит начало новым совместным проектам и идеям"

- Берик Уали

Андрей Шипенко передал акиму приветствие председателя правительства Омской области Виталия Хоценко, подчеркнув: партнерские связи между двумя соседними регионами имеют долгую историю, а нынешний визит придаст этому взаимодействию новое развитие, передает Sputnik Казахстан

Глава российской делегации отметил, что стороны готовы реализовывать совместные проекты по всем направлениям, в особенности развивать трансграничную реку Иртыш и открыть в регионе востребованные туристические маршруты.

В ходе встречи стороны подписали протокол о совместном использовании и развитии реки Иртыш, а также План взаимодействия по международным и внешнеэкономическим связям на 2025-2028 годы, который охватывает более 30 направлений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

Также Андрей Шипенко пригласил Берика Уали на международный трансграничный форум "Иртыш – река дружбы и развития", который пройдет в Омске в четвертом квартале 2025 года.