Россия и Казахстан наметили пути расширения партнерства

Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр провели встречу на полях ПМЭФ-2025, в ходе которой обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовых проектах.

Россия - крупнейший инвестор Казахстана, только за минувший 2024 год прирост инвестиций в страну составил 25%, сообщил на встрече с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром на полях ПМЭФ-2025 заместитель главы российского Кабмина Александр Новак.

"Рассматриваем Казахстан в качестве нашего ближайшего союзника и стратегического партнера и продолжим координацию коллективных действий в рамках ОПЕК+, так как они отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик стран – участниц сделки"

- Александр Новак

Две страны успешно развивают сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализуя грандиозные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике, передает Sputnik Казахстан.

В то же время у России и Казахстана в запасе большой задел для совместных планов в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, касающихся строительства первой АЭС в Казахстане и поставок российских углеводородов в Казахстан и их транзита, - говорится в сообщении.

Также Роман Скляр и делегация Казахстана получили от Новака приглашение на ежегодный международный форум "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве в середине октября.