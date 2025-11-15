Вестник Кавказа

Совет мира обсуждает возможность строительства порта в Газе

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет мира Трампа обсудил с оператором портов DP World возможность строительства нового морского порта в городе Газа и создание зоны свободной торговли.

В Газе может быть построен порт, этот вопрос обсудили представители Совета мира с ведущим мировым портовым оператором DP World (ОАЭ), пишет со ссылкой на источники газета Financial Times.

Стороны обсудили возможность строительства порта в Газе либо в Египте, вблизи от Газы. Также темой встречи стала идея создания зоны свободной торговли в секторе Газа. Обсуждения состоялись в соответствии с предложениями Вашингтона "о приватизации значительной части услуг и инфраструктуры палестинской территории" в рамках их "амбициозных, но широко критикуемых планов по созданию новой Газы", пишет издание.

Проект эмиратской компании DP World подразумевает создание "безопасной и отслеживаемой системы цепочек поставок" и "экономической экосистемы, основанной на портах", в сочетании с "торговыми платформами, создающими рабочие места" в регионе.

Совет мира был создан в начале 2026 года с целью наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и послевоенного восстановления региона.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал желание превратить сектор Газа в "ближневосточную Ривьеру".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.