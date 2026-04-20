Постпред Ирана при ООН заявил о готовности США снять морскую блокаду

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Вашингтон демонстрирует признаки готовности снять морскую блокаду с Ирана, что является основным иранским условием для перезапуска дипломатического процесса между сторонами.

"Мы увидели признаки того, что они (США – ред.) готовы снять её, и, как только они снимут эту блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде"

– Амир Саид Иравани

Отметим, что переговорный процесс между США и Ираном к настоящему моменту находится в неопределенном состоянии. По данным СМИ, стороны были готовы встретиться еще на прошлой неделе, однако сроки сдвигались. Принципиальным вопросом для Тегерана является морская блокада Ирана.