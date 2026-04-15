Туры в Анапу выросли в спросе на 30-60% на майские

Отдых в Анапе на майские праздники стал популярнее на 30-60% в этом году, согласно данным продаж туров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры фиксируют кратный рост бронирований Анапы на майские праздники 2026 года: спрос вырос на 30-60%, а в ряде компаний – в несколько раз. Эксперты объясняют это, среди прочего, низкой базой и восстановлением интереса к курорту на фоне заявлений властей о планах открыть пляжи к 1 июня"

– АТОР

Цены на отдых в Анапе в этом году почти не изменились, что также делает курорт одним из самых привлекательных и доступных в период майских праздников, поделился вице-президент АТОР по внутреннему туризму и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.