Скоростное восхождение на Эльбрус пройдет в мае

В Кабардино-Балкарии в рамках международного фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2026 планируется скоростное восхождение на Эльбрус.
"Ожидается, что соревнования соберут в Приэльбрусье более двухсот участников. На склонах горы Эльбрус спортсмены и любители активного отдыха примут участие в захватывающих стартах по ски-альпинизму и скайраннингу"
– правительство КБР
Фестиваль будет проходить со 2 по 8 мая. Программа включает два международных старта для профессиональных спортсменов: индивидуальная гонка по ски-альпинизму и ски-марафон - скоростное восхождение на Эльбрус.
Запланирован также массовый скайраннинг, преодолеть вертикальный километр смогут спортсмены, пишет "Интерфакс".
Напомним, высота Эльбруса составляет 5642,7 м, это высочайшая вершина России и Европы.