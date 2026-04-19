Скоростное восхождение на Эльбрус пройдет в мае

В Кабардино-Балкарии в рамках международного фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2026 планируется скоростное восхождение на Эльбрус.

"Ожидается, что соревнования соберут в Приэльбрусье более двухсот участников. На склонах горы Эльбрус спортсмены и любители активного отдыха примут участие в захватывающих стартах по ски-альпинизму и скайраннингу"

– правительство КБР

Фестиваль будет проходить со 2 по 8 мая. Программа включает два международных старта для профессиональных спортсменов: индивидуальная гонка по ски-альпинизму и ски-марафон - скоростное восхождение на Эльбрус.

Запланирован также массовый скайраннинг, преодолеть вертикальный километр смогут спортсмены, пишет "Интерфакс".

Напомним, высота Эльбруса составляет 5642,7 м, это высочайшая вершина России и Европы.