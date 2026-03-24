Турция снижает цены на летний отдых для россиян

Отдых в Турции в начале высокого летнего сезона подешевел на 4-6% по сравнению с 2025 годом, и турецкие отельеры и туроператоры продолжают снижать цены, стимулируя спрос, отметили в Ассоциации туроператоров России.

Турецкие отельеры и туроператоры создали максимально комфортные условия для летнего отдыха россиян, существенно снизив стоимость отдыха на курортах страны в высокий летний сезон, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Летняя Турция в апреле 2026 года в рублях дешевле, чем год назад. Медианное снижение цен на июньские заезды в отели Антальи составляет около 4-6%. При этом курс евро за год практически не изменился. Следовательно, отельеры и туроператоры сейчас все еще сознательно снижают цены в евро, стимулируя спрос"

Такая динамика отслеживается еще с марта, когда цены, вопреки ожиданиям, не выросли, а остались на прежнем уровне марта и даже снизились от 2 до 10%, по половине отобранных отелей, рассказали в АТОР, передает ТАСС.

Такая же картина с ценами на июль и август: хотя июль должен быть дороже июня на 5-10%, а август - еще дороже, многие отели нижнего и среднего ценового сегмента снизили цены на июль до 12,7%, а иные оставили цены на прежнем уровне, пояснили эксперты.

Как полагают специалисты, такую ценовую политику диктует сложившаяся тенденция на приостановку бронирований в глубину на фоне общей геополитической напряженности. Турецким операторам и отельерам просто не остается иного варианта привлечь гостей стабильными или даже пониженными ценами в пик туристического сезона, пояснили в ассоциации.

Впрочем, у российских туристов в запасе еще есть сентябрь - самый бюджетный месяц для отдыха в Турции в высоком сезоне. В бархатный сезон в большинстве турецких отелей отдых в начале осени стоит на 10-15% дешевле августа, добавили в АТОР.

Напомним, еще в марте мы писали: российские путешественники, предпочитавшие отдыхать в странах Ближнего Востока, в связи с эскалацией в регионе активно перебронируют спланированные ранее поездки на Турцию и Египет, при этом основным направлением для отдыха россиян при перебронировании туров стал Египет. Причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры.