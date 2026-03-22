Отели в Эмиратах предлагают скидки на фоне оттока туристов

В ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта и частичного закрытия воздушного пространства продолжают работать отели, часто они предлагают скидки на размещение, сообщили в "Интуристе".

Дорогие отели в ОАЭ предлагают скидки до 30% и различные акции, чтобы привлечь туристов на фоне конфликта в регионе, из-за которого они лишились более половины гостей в разгар высокого сезона, поделилась PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

"Март – традиционно самый высокий сезон для отелей эмиратов с самыми высокими ценами, но сейчас спрос по понятным причинам упал. Отели Дубая <…> цены предлагают на уровне низкого сезона и в дополнение к ним дают спецпредложения и скидки"

– Дарья Домостроева

По ее словам, в марте 2026 года цены на размещение в роскошных отелях ниже на 70-80% от обычного тарифа в марте, пишет "Интерфакс-Туризм".

Ранее СМИ сообщали о том, что отели в Эмиратах в этом месяце загружены на 20% и менее.