Вестник Кавказа

Отели в Эмиратах предлагают скидки на фоне оттока туристов

Отель Атлантис Пальма
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта и частичного закрытия воздушного пространства продолжают работать отели, часто они предлагают скидки на размещение, сообщили в "Интуристе".

Дорогие отели в ОАЭ предлагают скидки до 30% и различные акции, чтобы привлечь туристов на фоне конфликта в регионе, из-за которого они лишились более половины гостей в разгар высокого сезона, поделилась PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

"Март – традиционно самый высокий сезон для отелей эмиратов с самыми высокими ценами, но сейчас спрос по понятным причинам упал. Отели Дубая <…> цены предлагают на уровне низкого сезона и в дополнение к ним дают спецпредложения и скидки"

– Дарья Домостроева

По ее словам, в марте 2026 года цены на размещение в роскошных отелях ниже на 70-80% от обычного тарифа в марте, пишет "Интерфакс-Туризм".

Ранее СМИ сообщали о том, что отели в Эмиратах в этом месяце загружены на 20% и менее.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
505 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.