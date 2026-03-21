Российский турпоток на Ближний Восток восстановится быстро – МЭР

Спрос россиян на туры в страны ближневосточного региона быстро восстановится после того, как ограничения на поездки будут сняты, такое мнение выразил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Спрос восстановится достаточно быстро, и такого сильного влияния на переориентацию с Ближнего Востока на внутренний туризм мы не ждем"
– Дмитрий Вахруков
Замминистра отметил, передает ТАСС, что сейчас поездки в регион ограничены, и этим процессом российская сторона не управляет. Ведутся переговоры с ближневосточными странами, которые сейчас наблюдают спад турпотока в связи с ситуацией с Ираном.
"Самое для нас печальное, что страдают страны, не задействованные в конфликте. И мы встречались уже с коллегами в посольстве, были непростые разговоры"
– Дмитрий Вахруков
Основной турпоток из РФ на Ближнем Востоке связан с ОАЭ, Оманом, Саудовской Аравией.