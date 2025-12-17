Незаконно проданные земли курорта "Архыз" вернулись государству

Суд возвратил в собственность государства территорию курорта "Архыз", незаконно проданную частным лицам, а также отели и жилые дома, которые успели построить на ней.

Городской суд Армавира поставил вернуть в государственную собственность проданные незаконно земли курорта "Архыз", действующего в Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В нем говорится, что экс-руководитель Архызского сельского поселения и его зам незаконно поступили с принадлежавшей государству землей площадью 6 га, расположенной в Зеленчукском районе, в предгорьях Большого Кавказского хребта. Ее стоимость достигает 1,1 млрд рублей, причем данный участок является федеральной собственностью, его нельзя приватизировать.

Упомянутые бывшие чиновники, воспользовавшись своим положением, передали эти земли в собственность муниципалитета. Потом они незаконно оформили земельные участки на своих родных и знакомых. Затем территории были проданы – в рамках фиктивных сделок – номинальным собственникам, при этом цены были занижены. В последующем на этих землях возвели несколько строений и отелей, в том числе два пятизвездочных. Общая площадь построек составила 27 тыс кв м.

"Рассмотрев материалы гражданского дела, суд счел установленным факт отчуждения государственных земель коррупционным способом. Судом в собственность Российской Федерации обращены: 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений, два объекта незавершенного строительства"

– суд