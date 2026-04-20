Геладзе сменит Мдинарадзе на посту главы СГБ Грузии

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе представил нового руководителя Службы госбезопасности (СГБ). Должность займет нынешний глава МВД Гела Геладзе, а Мамука Мдинарадзе станет вице-премьером.
"На пост главы Службы государственной безопасности представим парламенту кандидатуру господина Геки Геладзе"
– Ираклий Кобахидзе
Как отметил Кобахидзе, Мдинарадзе будет координировать деятельность различных правоохранительных структур в правительстве страны.
Новым главой МВД станет Сулхан Тамазашвили, который занимал должность главы правительства Аджарии.
Все кандидатуры должны быть утверждены парламентом страны. Отметим, что Мдинарадзе руководит СГБ с осени прошлого года. Он отметился рядом заметных дел против коррупционеров, а также борьбой против наркотрафика.