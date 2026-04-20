Геладзе сменит Мдинарадзе на посту главы СГБ Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кобахидзе анонсировал перестановки в правоохранительных структурах Грузии: главой СГБ станет Геладзе, новым главой МВД будет Сулхан Тамазашвили. Мамука Мдинарадзе станет вице-премьером.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе представил нового руководителя Службы госбезопасности (СГБ). Должность займет нынешний глава МВД Гела Геладзе, а Мамука Мдинарадзе станет вице-премьером. 

"На пост главы Службы государственной безопасности представим парламенту кандидатуру господина Геки Геладзе"

– Ираклий Кобахидзе 

Как отметил Кобахидзе, Мдинарадзе будет координировать деятельность различных правоохранительных структур в правительстве страны. 

Новым главой МВД станет Сулхан Тамазашвили, который занимал должность главы правительства Аджарии. 

Все кандидатуры должны быть утверждены парламентом страны. Отметим, что Мдинарадзе руководит СГБ с осени прошлого года. Он отметился рядом заметных дел против коррупционеров, а также борьбой против наркотрафика.

1045 просмотров

