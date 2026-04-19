Грузия вышла на рекорд по закупкам нефти из России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объемы российской нефти, приобретенной Грузией в прошлом месяце, достигли исторического рекорда – ранее такой показатель не фиксировался никогда.

Поставки нефти из России в Грузии в марте 2026 года оказались рекордно высокими, следует из данных грузинской службы статистики "Сакстат".

В общей сложности Грузия закупила у России "черного золота" на $69,2 млн. Ранее, за всю историю сбора "Сакстатом" данных, а служба делает это с 2009 года, такой показатель не фиксировался никогда.

Стоит отметить, что в феврале 2026 грузинская сторона приобрела у России вдвое меньше нефти – на сумму $34,1 млн.

Кроме того, в марте вырос импорт Грузией российских нефтепродуктов – в полтора раза в месячном выражении. В итоге эта цифра составила $55,1 млн.

