ОАЭ могут отказаться от доллара США в международных расчетах – СМИ

Эмираты предупредили США, что в случае дефицита доллара, государство рассматривает переход на другие валюты для расчетов, пишут СМИ.

ОАЭ и США приступили к переговорам по вопросу возможного получения Эмиратами финансовой поддержки на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на эмиратских и американских чиновников газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что ОАЭ предупредили США о возможном переходе на другие валюты в международных расчетах в случае возникновения нехватки долларов. Эмираты рассматривают китайский юань или валюту других стран как замену американскому доллару для операций по продаже нефти и совершения других операций.

Издание указывает, что отказ ОАЭ от доллара может создать скрытую угрозу американской валюте, которая сейчас доминирует на мировом рынке при взаиморасчетах, в том числе потому, что используется в нефтяных операциях.

Нацвалюта ОАЭ дирхам привязан к доллару США и обеспечен валютными резервами в размере около $270 млрд, отмечает The Wall Street Journal.