Эрдоган встретится с Рютте

Пресс-служба НАТО анонсировала визит Марка Рютте в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен состояться 21-22 апреля.
Уточняется, что переговоры пройдут в закрытом режиме и глава НАТО воздержится от общения с представителями прессы.
"21-22 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Анкару. Он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подходы к прессе не запланированы"
— пресс-служба НАТО
Кроме того, Рютте встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой оборонного ведомства Яшаром Гюлером.