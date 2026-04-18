Эрдоган встретится с Рютте

Эрдоган встретится с Рютте
Пресс-служба НАТО анонсировала визит Марка Рютте в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен состояться 21-22 апреля.

Генсек НАТО Марк Рютте посетит Турцию и встретится с  Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Уточняется, что переговоры пройдут в закрытом режиме и глава НАТО воздержится от общения с представителями прессы.

Визит должен пройти в течение следующих двух дней.

"21-22 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Анкару. Он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подходы к прессе не запланированы"

— пресс-служба НАТО

Кроме того, Рютте встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой оборонного ведомства Яшаром Гюлером.

Вам может быть интересно

