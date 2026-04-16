Турция пытается удержать США в НАТО

Турция обсуждает с Европой возможный выход США из военного блока НАТО и "европейской системы безопасности": Вашингтон больше не желает взваливать на себя проблемы этой международной системы.

Власти Турции начали с европейскими коллегами по Североатлантическому альянсу, как предотвратить негативные последствия возможного выхода США из НАТО и всей европейской системы безопасности, заявил сегодня на площадке 5-го Дипломатического форума (ADF- 2026), проходящего в Конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек в провинции Анталья, глава МИД Турции Хакан Фидан.

"США больше не хотят взваливать на себя проблемы международной системы, как раньше. Это ослабляет не только ее, но и многие регионы мира. Поэтому, чтобы избежать углубления кризисов и создания новых зон напряженности, необходимо предпринять срочные шаги"

= Хакан Фидан

Как отметил дипломат, Европейский союз и НАТО – очень важные системы. И сейчас весьма актуален вопрос, как управлять ими, если США выйдут из европейской системы безопасности, как смягчить последствия такого возможного шага, отметил министр, передает ТАСС.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства с горечью отметил: полностью нивелировать возможный уход США из системы безопасности Европы не получится, и будет хорошо, если выход США из европейской системы безопасности не будет разрушительным. Важно сделать этот процесс, если он все же произойдет, управляемым и контролируемым, отметил Фидан.

В текущих международных условиях на чаше весов с одной стороны - обновленная политика США, а с другой - потребности остального мира, и эти весы нужно уравновесить, поскольку ЕС сейчас фактически работает как совершенно отдельный клуб вне НАТО. В этой ситуации нужны более обдуманные действия и более рациональные шаги, - добавил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский президент Дональд Трамп заявил: США тратят "триллионы долларов" на финансирование Североатлантического альянса, который отказался им помогать в разблокировке Ормузского пролива, поэтому Вашингтону стоит подвергнуть "очень серьезному" пересмотру свой курс в отношении НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон тратит большое количество денег на финансирование стран альянса для того, чтобы Североатлантический альянс "стоял на страже" против некоторых государств, в том числе, против РФ. Однако он еще не решил, будет ли "наказывать" тех или иных союзников в альянсе, не оказавших поддержку в конфликте.