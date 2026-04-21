Назван объем экспорта нефти по БТД за январь-март

Стало известно, сколько нефти было отправлено на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-марте этого года. По данным BOTAŞ, за указанный период по нефтяному маршруту было прокачано чуть более 47 млн баррелей нефти.

По информации BOTAŞ, поставки по БТД упали на 9,4% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 52 млн баррелей нефти.

Отметим, что в марте по маршруту было прокачано 16,4 млн баррелей. Это почти на 12% ниже показателей марта 2025 года.

За прошлый по БТД было экспортировано свыше 200 млн баррелей нефти.