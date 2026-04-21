Баку и Ереван договорились о мире за полтора месяца – Уиткофф

Стив Уиткофф рассказал о влиянии Трампа на урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что этим странам понадобилось всего шесть недель на это, хотя ранее они враждовали несколько десятков лет.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф отметил важность улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией.

Выступая на ежегодной конференции Real Estate Impact в Университете Майами, он отметил, что Баку и Ереван заключили соглашение всего за шесть недель.

При этом Уиткофф напомнил, что до этого момента две республики Южного Кавказа воевали десятилетиями.

"Они воевали 37 лет, а теперь стали лучшими друзьями. Кстати, премьер-министр Армении (Никол Пашинян – прим. ред) и президент Азербайджана Ильхам Алиев, теперь хорошие друзья"

– американский спецпосланник

Он подчеркнул, что лидеры этих двух стран сблизились благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.