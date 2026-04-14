Эрдоган назвал нормализацию между Баку и Ереваном примером для всего мира

Президент Турции поставил в пример всему миру процесс нормализации между Баку и Ереваном на 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достижения мирного процесса между Баку и Ереваном могут стать примером для всех стран.

"Мы приветствуем шаги, предпринятые в направлении построения мирного будущего, в котором на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие, и хотим, чтобы это стало примером для всего мира"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление президента Турции прозвучало в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Баку и Ереван вступили в новую эру формирования доверия. Он пригласил Анкару стать участником процесса формирования "полотна мира" на Южном Кавказе.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны ощущают эффект от мира с Азербайджаном. По словам политика, мир создал возможности для экономического развития.