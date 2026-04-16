Сахиба Гафарова и Ален Симонян проводят встречу в Стамбуле

Переговоры между спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном стартовали в Стамбуле.
Главы законодательных органов обеих стран проводят переговоры в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Напомним, накануне состоялась краткая встреча Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна "на ногах" в кулуарах ассамблеи.