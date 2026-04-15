Запрет судам из России заходить в американские порты продлили в США

Трамп продлил на год запрет российским судам заходить в порты США. Данный запрет действует с весны 2022 года.

Соединенные Штаты продлили на год запрет судам из России заходить в американские порты. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов"

– глава Белого дома

Чрезвычайное положение, которое уполномочило министра внутренней безопасности США регулировать вопросы стоянки и передвижения связанных с Россией судов, было объявлено весной 2022 года.

