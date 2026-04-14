В Кабардино-Балкарии запустят туристический портал

Информационный портал для туристов появится в КБР в этом году. Работу над ним ведет региональное министерство курортов и туризма.

Кабардино-Балкария готовится запустить туристический портал с полезной для гостей региона информацией, об этом рассказал министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов.

"В настоящее время министерство работает над созданием своего туристического портала, где ключевой акцент будет сделан на удобстве и содержательности"

– Аскер Бифов

Глава ведомства пояснил, что на портале будут собраны сведения о культуре, истории региона, местных достопримечательностях, событиях и логистике.

Ожидается, что портал начнет работать этим летом, его запустят в середине 2026 года.