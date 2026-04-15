Вестник Кавказа

Президент Ливана отказался от переговоров с премьером Израиля – СМИ

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают об отказе ливанского президента вести переговоры с премьером Израиля. Ранее сегодня их анонсировал президент США.

Президент Ливана Жозеф Аун не хочет вступать в переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщают ливанские средства массовой информации.

По данным портала LBCI, о своем решение Аун сообщил госсекретарю Соединенных Штатов Марко Рубио во время состоявшегося 16 апреля телефонного разговора.

Во вторник в Вашингтоне прошла встреча делегаций Израиля и Ливана. Это были первые контакты сторон с 1993 года. По итогам встречи было отмечено, что Израиль и Ливан намерены начать прямые переговоры.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение дня состоится диалог между лидерами Израиля и Ливана.

