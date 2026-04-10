Хезболла выпустила рекомендации для граждан Ливана

В ночь с 16 на 17 апреля вступило в силу соглашение о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. За несколько часов до этого движение "Хезболла" выступило с заявлением, в котором призвало граждан Ливана повременить с возвращением в родные места.

Ливанское движение "Хезболла" обратилось к жителям южной части Ливана, долины Бекаа и окраин Бейрута с призывом не спешить с возвращением в родные места. Об этом сказано в заявлении, размещенном 16 апреля на страницах группировки в социальных сетях.

"Несмотря на объявленное прекращение огня, которое вступит в силу в полночь, всем перемещенным лицам следует воздержаться от направления на юг"

– "Хезболла"

В сообщении отмечается, что местным жителям стоит проявить сдержанность в этом вопросе и не возвращаться в покинутые районы, так как нельзя исключать, что Израиль может нарушить достигнутые соглашения и договоренности.

"Хезболла подчеркнула, что высоко ценит терпение и стойкость ливанских граждан. Заботясь о вашей безопасности, мы рекомендуем вам дождаться стабилизации обстановки"

– "Хезболла"

В четверг президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с лидерами Израиля и Ливана, после чего сообщил, что представители этих стран условились прекратить огонь на ближайшие 10 дней.