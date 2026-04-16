Из аэропорта Жуковский вылетел первый рейс в Тель-Авив

Сегодня из подмосковного аэропорта Жуковский поднялся в воздух авиалайнер российской авиакомпании Red Wings Ту-204 и взял курс на Тель-Авив: он стал первым после отмены ограничений регулярным авиарейсом в израильскую столицу.

Самолет вылетел строго по расписанию – в 16:45, его выполняет авиакомпания Red Wings на самолете Ту-204. Лететь до израильской столицы авиалайнер будет 5 часов 45 минут. Такие авиарейсы в Тель-Авив планируется выполнять ежедневно, сообщали ранее в авиакомпании, передает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Росавиация выдала разрешение на выполнение авиарейсов в Израиль с 16 апреля. При этом российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Израиль, однако воздушное пространство Ирана остается закрытым. Такое решение было принято с использованием рекомендаций министерства транспорта и МИД РФ.

Вскоре к "Аэрофлоту" подключится еще одна российская авиакомпания, "Азимут", которая возобновит авиарейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод с 29 апреля, а из Краснодара и Сочи с 1 мая. Полеты в Тель-Авив из Минеральных Вод будут выполняться с 29 апреля с частотой 1 раз в неделю по средам, а с 1 мая авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Тель-Авив из Краснодара и Сочи – они тоже будут выполняться раз в неделю по средам, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.