В Израиле заявили о намерении удержать под контролем территории южного Ливана

Ливан
Израиль намерен сохранить военное присутствие на юге Ливана. Армия страны намерена добиться разоружения "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует сохранить военное присутствие в южном Ливане. ВС Израиля также намерены добиться полного разоружения "Хезболлы", заявил глава оборонного ведомства еврейского государства Исраэль Кац.  

"ЦАХАЛ удерживает и будет продолжать удерживать все районы, которые он зачистил и занял. Определенная нами цель - разоружение "Хезболлы" военными или политическими средствами - была и остается целью кампании, которой мы привержены"

– Исраэль Кац

Как отметил глава Минобороны страны, израильские войска пока не выполнили задачу по ликвидации боевиков между охранной зоной и рекой Литани. Тель-Авив планирует добиться этого либо через политику, либо силовым способом после окончания режима перемирия. 

Напомним, что Ливан и Израиль ранее заключили перемирие, которое должно продлиться 10 дней. Однако сегодня Ливан заявил о нарушении перемирия со стороны Израиля.

Вам может быть интересно

