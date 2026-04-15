Цена на Brent опустилась ниже $89 впервые за месяц

Торги в Лондоне ознаменовались стремительным падением цена на баррель нефти Brent. Марка потеряла почти 10% в цене, пробив отметку месячной давности.

Нефть марки Brent теряет в цене: на торгах в Лондоне котировки просели ниже $89 за баррель с поставкой в июне. Это случилось впервые с 11 марта.

Котировки Brent снизились до $89 к 15:55 мск, потеряв в цене почти 10%. Также упала в цене нефть марки WTI, которая сейчас реализуется по $81,84 за баррель.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива в рамках соглашения между Тегераном и США по ситуации в Ливане.