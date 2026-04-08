Столица Абхазии готовится к началу высокого сезона

Столица Абхазии Сухум активно готовится к летнему наплыву гостей в высокий курортный сезон – благоустраивается городская набережная, проводится озеленение, а в местах притяжения туристов устанавливаются новые светильники.

В Абхазию пришло устойчивое весеннее тепло, и администрация столицы республики Сухума развернуло активную подготовку к предстоящему курортному сезону, рассказал заместитель главы столицы Константин Тарба.

"Это, как обычно, обрезка деревьев, высадка новых деревьев, однолетних и многолетних кустарников. Город станет чище - мы интенсивно работаем в сфере твердых бытовых отходов. У нас теперь в городе нет перевалочного пункта, где собирается мусор"

- Константин Тарба

Особое внимание власти города уделили освещению улиц и самых "притягательных" для туристов достопримечательностей абхазской столицы - уже установлено и заменено более 2,5 тыс осветительных приборов, передает Sputnik Абхазия.

Это и Гора Баграта, и эвкалипты на набережной, и колоннада - город к курортному сезону будет очень ярким, чистым, красивым, заверил Константин Тарба.

Напомним, ранее мы писали о том, что с наступлением майских праздников стартуют перевозки в Абхазию и обратно по единому билету – они начнутся 30 апреля и уже доступны для покупки в кассах Российской железной дороги.

Из Москвы в Сухум начнет летать большой широкофюзеляжный самолет вместимостью 500 пассажиров, он впервые прилетит в международный аэропорт "Сухум" им. В.Г.Ардзинбы.

А для туристов, направляющиеся на отдых в Абхазию из курортного Сочи, нынешним летом снова будет ходить скоростное судно на подводных крыльях "Комета", сообщил на Абхазском Международном экономическом форуме заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.