Абхазия станет доступнее для российских туристов

Летом в Абхазию начнет летать широкофюзеляжный самолет на 500 мест, также после реконструкции КПП "Псоу" на российско-абхазской границе сможет пропускать больше российских путешественников.

Нынешним летом Абхазия станет доступнее для российских путешественников: из Москвы в Сухум начнет летать большой широкофюзеляжный самолет вместимостью 500 пассажиров, он впервые прилетит в международный аэропорт "Сухум" им. В.Г.Ардзинбы, сообщил в Сухуме первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"В Абхазии за последний год сильно поменялась транспортно-логистическая ситуация: запущен аэропорт, электропоезд "Диоскурия", морское сообщение на судах "Комета". Инвестором закончен второй этап терминала международного аэропорта, растет количество самолетов, регионов, из которых они летают"

- Сергей Кириенско

Новинкой сезона станет большой широкофюзеляжный самолет вместимостью в 500 пассажиров, который позволит оперативно перевезти из Москвы в Сухум большее число людей, планирующих отдых на черноморских пляжах Абхазии, отметил Кириенко, передает ТАСС.

Еще одно новшество - уникальный проект реконструкции КПП "Псоу" на российско-абхазской границе, который продлится несколько лет, но без даже частичного закрытия пункта пропуска: а значит, каждый год будет увеличиваться его пропускная способность, отметил замглавы президентской администрации.