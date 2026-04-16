Первый центр образования в области гостеприимства на Юге России откроют в Нальчике

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии будет создан первый в ЮФО и СКФО центр среднего профессионального образования в области гостеприимства и гастрономии.

Центр среднего профессионального образования в отрасли гостеприимства и гастрономии впервые заработает на Северном Кавказе и в ЮФО в будущем году, рассказал глава Минкурортов КБР Аскер Бифов.

По его словам, образовательное учреждение создается на базе соглашения о сотрудничестве с Сибирским федеральным институтом, опыт которого будет положен в основу создания центра. Документ был подписан в прошлом году.

"У нас будет или франшиза, или их филиал. Собираемся в 2027 году открыть СПО на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (в Нальчике – ред.)"

– Аскер Бифов

Министр выразил мнение, что открытие центра приведет к значительным результатам: его создание поможет поднять уровень гостеприимства и гастрономии не только в республике, но и в целом по Северному Кавказу: он будет готовить специалистов для всего СКФО, передает ТАСС.

