Первый центр образования в области гостеприимства на Юге России откроют в Нальчике

Центр среднего профессионального образования в отрасли гостеприимства и гастрономии впервые заработает на Северном Кавказе и в ЮФО в будущем году, рассказал глава Минкурортов КБР Аскер Бифов.

По его словам, образовательное учреждение создается на базе соглашения о сотрудничестве с Сибирским федеральным институтом, опыт которого будет положен в основу создания центра. Документ был подписан в прошлом году.

"У нас будет или франшиза, или их филиал. Собираемся в 2027 году открыть СПО на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (в Нальчике – ред.)"

– Аскер Бифов

Министр выразил мнение, что открытие центра приведет к значительным результатам: его создание поможет поднять уровень гостеприимства и гастрономии не только в республике, но и в целом по Северному Кавказу: он будет готовить специалистов для всего СКФО, передает ТАСС.