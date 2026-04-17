Израиль вновь атаковал юг Ливана

Армия Израиля сегодня нанесла несколько ударов на юге Ливана после начала прекращения огня, сообщив, что это было сделано в ответ на нарушения перемирия "Хезболлой" в соответствии с директивами политического руководства.

"После вступления в силу соглашения о прекращении огня солдаты ЦАХАЛ к югу от "Желтой линии" в южном Ливане выявили несколько инцидентов, в ходе которых боевики нарушили договоренности о прекращении огня и приблизились к солдатам ЦАХАЛ, представляя непосредственную угрозу"

- пресс-служба ЦАХАЛ

После этого израильские ВВС совместно с сухопутными войсками провели точные удары по террористам, - добавили в армейской пресс-службе.

Все атаки проводились в соответствии с директивами политического руководства Израиля, добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп оптимистично предположил, что сделка между Израилем и Ливаном может быть заключена в течение этого месяца. Глава Белого дома отметил, что договоренности будут достигнуты на встрече в Вашингтоне в ближайшие неделю или две.