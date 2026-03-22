Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси

Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зелим Цкаев вышел в полуфинал Чемпионата Европы по дзюдо, победив Василия Гружичича.

Представитель сборной Азербайджана по дзюдо Зелим Цкаев поборется за медали Чемпионата Европы: спортсмен пробился в полуфинал европейского первенства, которое проходит в Тбилиси. 

В четвертьфинале Цкаев, выступающий в категории до 81 кг, оказался сильнее Василия Гружичича. 

Отметим, что Азербайджан добыл три медали на турнире. Хидаят Гейдаров принес серебро, а Ахмед Юсифов и Туран Байрамов стали бронзовыми медалистами. 

Чемпионат Европы завершится завтра, 19 апреля.

