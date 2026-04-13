В США заявили об успешной блокаде иранских портов

Американское командование заявило об успешном установлении морской блокады иранских портов. По утверждению военных, иранское судоходство полностью парализовано.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что американским военным удалось успешно блокировать порты Ирана. Об этом сообщается на официальной странице командования в социальной сети.

"Блокада иранских портов успешно установлена, поскольку американские вооруженные силы достигли морского превосходства на Ближнем Востоке"

- Брэд Купер

Адмирал подчеркнул, что американские силы установили абсолютный контроль над судоходством в регионе.

Также он отметил, что около 90% иранской экономики напрямую зависит от международной морской торговли и эти действия позволили в кратчайшие сроки парализовать движение грузовых судов.

"Менее чем через 36 часов с момента введения блокады американские силы полностью остановили экономические поставки в Иран и из него по морю"

- Брэд Купер

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.

В результате 13 апреля США инициировали морскую блокаду Ирана. В ВС США добавили, что будет блокироваться трафик из портов как в Персидском, так и в Оманском заливах, акватории которых связывает Ормузский пролив.